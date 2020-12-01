تراند اليوم : ما لا تعرفه عن سامية جمال .. كادت تتزوج حاكم مصر .. وهذا الفنان هو حب عمرها الذي فشل

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سامية جمال التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 1994 .

تزوجت سامية جمال من الفنان رشدي أباظة لمدة 17 سنة لكن زواج الأخير من الفنانة صباح أغضبها بشدة وجعلها تطلب الطلاق لكنه رفض لحبه الشديد لها وإزاء إصرارها قبل أباظة بطلبها وانتهت قصة حبهما.

قالت في تصريحات سابقة إن الملك فاروق رآها مع الفنان فريد الأطرش وأطلق عليها لقب راقصة مصر الرسمية وأصبحت راقصة في القصر وكانت تطمح في الزواج من الملك فاروق لكن زواجه من الملكة ناريمان بدد حلمها.

وأكدت أن الفنان فريد الأطرش هو حب عمرها الذي فشل ولم يكلل بالزواج.

كانت سامية تحاول الحافظ على وزنها مما جعلها لا تأكل سوى الخضروات والزبادي وأصيبت بفقر دم شديد و رفضت نصائح الأطباء لها بتغيير نمط الطعام إلى أن توفيت.

