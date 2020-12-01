فيديو انتقام الطائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها في كوب القهوة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 42 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب من نوعه لمسافرة انتقمت بطريقة من أخرى، حجبت عنها الرؤية وهي تشاهد التلفزيون، بينما كانت على متن الطائرة.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وحقق أكثر من 97 مليون مشاهدة، ظهرت راكبة وقد أسدلت شعرها الطويل ليغطي شاشة المقعد المخصصة للراكبة التي تجلس خلفها، الأمر الذي أثار استياء الأخيرة.

وردّت الراكبة المنزعجة بأن وضعت “علكة” في شعر المسافرة المنسدل أمامها، وقصت أطرافه، وقامت بتغميسه في كوب من القهوة.

وقوبل الفيديو بردود أفعال متباينة بين من شاهدوه، حيث كذّب فريق المقطع بحجة أن الراكبتين كانتا ترتديان ذات القبعة، وهو ما يشير إلى كونهما صديقتين.

وعلّق آخرون على الفيديو بأن الراكبة قد نالت ما تستحق، خصوصا أنها واصلت إسدال شعرها دون مراعاة وجود ركاب في المقعد الخلفي.