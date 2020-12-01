متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بفيديو جديد أثناء تأدية ابتهال ديني، خلال قيادته لسيارته في صباح اليوم. وعلق سعد على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “انستغرام” بالقول: “أحلى صباح على ذكر الله.. صباح الخير”. وسبق وطرح الفنان أحمد سعد أغنية “يا بخته” مع نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وهي تنتمي إلى اللون الشعبي المقسوم، ونالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن أشادوا بأداء هاني شاكر وأحمد سعد. “يا بخته” كلمات أحمد إبراهيم ولحن أحمد سعد وتوزيع محمود صبري وإدارة أعمال تامر عبد المنعم الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في خروج العمل للنور حيث كانت الأغنية منذ فترة لدي أحمد سعد ولم يستغلها وعندما تولي عبد المنعم إدارة أعماله قام بترتيبات تنفيذها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – أحمد سعد يقدم ابتهالًا بعد طرح “يا بخته” مع هاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.