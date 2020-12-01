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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 49 دقيقة مضت التعليقات على أزياء أيقونية للأميرة ديانا أُعيد تصميمها في The Crown مغلقة
متابعة بتجــــــــــــرد: الأميرة ديانا التي كانت حياتها رواية لا تريد أن تنتهي، الموجودة في الذاكرة والسينما والإعلام وفي حياة ابنيها أيضاً، تعود اليوم من جديد للواجهة من خلال الجزء الرابع من مسلسل “ذا كراون”.
وفي موسمه الرابع، يقدم “ذا كراون” شخصية أميرة القلوب التي طال انتظارها والتي كانت رمزاً محبوباً في جميع أنحاء العالم والتي اشتهرت باختياراتها المميزة وأزيائها الراقية.
وتجسد الممثلة إيما كورين شخصية الأميرة ديانا ببراعة إذ استطاعت أن تعيد إحياء إطلالتها التي تألقت بها في ثمانينات القرن الماضي بطريقة تعكس أناقة الأميرة الراحلة التي عرفت بأنها واحدة من أيقونات الأزياء في العالم.
من فستان زفافها وإطلالتها اليومية وصولاً إلى أزياء السهرة، جمعنا لكم بعضاً من إطلالات الأميرة ديانا في الموسم الرابع من مسلسل “ذا كراون”.
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