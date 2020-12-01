صور من الذاكرة.. جيجي حديد تنشر لحظاتها المميزة مع زين مالك قبل الولادة

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت عارضة الأزياء الأميريكة من أصول فلسطينية، متابعيها عبر انستغرام والذين يبلغ عددهم أكثر من 60 مليون متابع، صورًا من الذاكرة تجمعها بحبيبها، النجم الكندي من أصل فلسطيني زين مالك وتعود إلى فترة ما قبل ولادة طفلتهما الأولى.

وحققت الصور التي نشرتها جيجي حديد أكثر من 3 ملايين إعجاب بعد ساعتين فقط على نشرها، كما نالت الصور آلاف التعليقات من محبّيها حول العالم، والذين تمنوا لها ولصديقها زين مالك وطفلتهما حياةً مليئة بالحبّ والطمأنينة.

وكان تقرير لموقع MCETV الفرنسي قد ذكر أن جيجي حديد أنجبت طفلتها الأولى في إحدى المزارع. وذكر أن المزرعة الواقعة في بنسلفانيا تعود إلى صديقها زين مالك وأنها تقيم فيها منذ شهر أيار (مايو) الماضي (2020).

وأشار إلى أنها تلتزم هناك بالإجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الحجر الصحي.

وتابع أن تاريخ الولادة هو 19 أيلول (سبتمبر) 2020 وأن زين اشترى المزرعة بناء على طلب بولاندا والدة العارضة، مع التذكير بأن الخيرة تمتلك مزرعة أخرى تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.