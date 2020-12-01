شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق فى معسكر مغلق داخل مسرح النهار لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل صناع مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق في معسكر مغلق داخل مسرح النهار للانتهاء من تصوير المشاهد النهائية من العمل، لتبدأ مخرجة العمل في مونتاج ومكساح الحلقات الأولى من المسلسل استعداداً لعرضها على القنوات الفضائية.

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.