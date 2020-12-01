“كانون”.. جديد مايك ماسي في شهر الأعياد المجيدة

متابعة بتجـــــــــــرد: بمناسبة الأعياد المجيدة، أطلق الفنان مايك ماسي ألبومه الميلادي بعنوان “كانون” نسبة لشهري كانون الأول والثاني اللذان يذكرانا بالفرح والأجواء العائلية.

فمع ختام هذه السنة التي أتت صعبة على لبنان والعالم نحن بأمس الحاجة لنفحة الفرح وبصيص الأمل، لذلك اختار مايك ماسي هذا العنوان: “كانون” لنتذكر أجمل احتفالات السنة!

وفي هذه المناسبة، وتزامناً مع إطلاق ألبومه الميلادي “كانون”، نشر الفنان مايك ماسي عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي، يعايد فيه الناس من خلال رسالة مؤثرة ونابعة من القلب.

كما أطلق هاشتاغ “سوا منتذكّر كانون” آملاً من محبيه نشر صور وفيديوهات لهم، يستذكرون بها أيام الطفولة وذلك بهدف نشر عدوى الفرح بين الجميع رغم كلّ الظروف.

وتمنى مايك للجميع في لبنان وللعالم بأسره، الصحة والصبر والسلامة آملاً أن يحمل العام المقبل الازدهار والطمأنينة ليستأنف الحفلات والأنشطة الفنية كافة بما يُفرح القلوب. ما من شيء يغذي روح الفنان مثل لقائه الأحبة ومشاركة الموسيقى معهم!