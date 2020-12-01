شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إيرادات شباك التذاكر الكوري بنسبة 40% في عطلة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت توقعات شباك التذاكر في كوريا الجنوبية، التي كانت العام الماضي رابع أكبر سوق سينمائي في العالم، من سييء إلى أسوأ، حيث انخفضت إجمالي الإيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 2.24 مليون دولار فقط، بانخفاض قدره 40 ٪ مقارنة مع إجمالي 3.70 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع السابقة، حسب ما نشر موقع variety

وكان قد طلب من دور السينما في منطقة سول الكبرى زيادة تدابير التباعد الاجتماعي وخفض سعة المقاعد ، كرد فعل على الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن أن تظل دور السينما مفتوحة ، على الرغم من حظر العديد من الأنشطة الداخلية الأخرى لمدة أسبوع .

وكان قد استطاع فيلم الرسوم المتحركة العائلي Croods 2 أن يحقق إجمالي إيرادات حول العالم 35 مليون دور، من بينهم 20 مليون في الصين فقط، ما يعني استمرار انتعاش سوق السينما في الصين رغم إغلاق السينمات على نطاق واسع في الصين وجميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع حالات.COVID-19.

في حين جمع The Croods: A New Age 3.9 مليون دولار في Black Friday، ومن المتوقع أن يحقق 14 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال 5 أيام إذا استمرت التوقعات في اتجاهها، وذلك وسط احتفالات عيد الشكر.