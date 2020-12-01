شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام لا تفوتك بمهرجان القاهرة.. "أرض الرُحَّل والحد الساعة خمسة وحنة ورد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وتنطلق الدورة الـ 42، من مهرجان القاهرة السينمائي وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ويضم المهرجان العديد من الأفلام التي يقدمها المهرجان منها خارج المسابقة أو قصيرة ووثائقية، وهي الأفلام المتميزة التي يجب مشاهدتها ضمن فعاليات المهرجان.

من بين تلك الأعمال هو فيلم، "أرض الرُحَّل"، من إخراج كلوي زاو من المملكة المتحدة وهو فيلم روائى، ويعرض بالمهرجان كعرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداث الفيلم بعد أن فقدت كل شيء في الكساد الكبير، تشرع امرأة في الستينيات من عمرها، في رحلة عبر الغرب الأمريكي، وتعيش على الطريق كما لو كانت بدوية في العصر الحديث، الفيلم مبني على رواية جيسيكا برودر، وهو الفيلم الذي تقوم بدور البطولة به النجمة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار، وهو الفيلم الذي تزيد التوقعات يوما تلو الآخر بأنه سيكون الحصان الأسود في جوائز الأوسكار خاصة بعد نيلة أهم الجوائز العالمية من اكبر المهرجانات الفيلم شارك ضمن فعاليات مهرجاني فينسيا ونال جائزة الأسد الذهبي وشارك في مهرجان تورونتو ونال جائزة الجمهور.

فيما يعرض أيضا فيلم، "أعزائي الرفاق"، من إخراج أندريه كونشالوفسكي من روسيا وهو فيلم روائى ويعرض أول في أفريقيا والدول العربية وتدور أحداث الفيلم كنتيجة لارتفاع الأسعار فيثور العمال في مدينة نوفوتشيركاسك فتتحرك القوات لقمعهم، وتجد إحدى ناشطات الحزب الشيوعي الحاكم نفسها متورطة في الأحداث بآخر طريقة تتوقعها.

ويشهد المهرجان عرض فيلم، "الحرب والسلام"، وهو من إخراج ماسيمو دانولفي، مارتينا بارينتي وهو إنتاج مشترك بين إيطاليا، وسويسرا وهو فيلم وثائقى ويعرض بالمهرجان كعرض أول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ويتناول قصة العلاقة بين السينما والحرب في إيطاليا، والتي استمرت لأكثر من قرن، من الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911 حتى يومنا هذا، عبر عشرات الصور والوثائق والشهادات واللقاءات التي تصنع معا صورة واضحة كاملة.

ومن بين الأفلام القصيرة التي لا يجب تفويتها فيلم هو فيلم، "الحد الساعة خمسة"، من إخراج شريف البنداري من مصر، وهو فيلم روائى ويعرض كعرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو من إنتاج صفى الدين محمود، سالى ولى، شريف البندارى وتمثيل هديل حسن، خيرى بشارة، آيتن أمين، صدقى صخر، يدور الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش فى القاهرة وفى لحظة فارقة من حياتها التى تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء فى أحد أفلام المخرج المصرى الكبير خيرى بشارة فيضعها بشارة فى لحظة اختيار تزيد من حيرتها والفيلم روائى تسجيلى يمزج بين الواقعى والمتخيل فى بناء سردى.

كما يعرض الفيلم القصير، "حنة ورد" من إخراج مراد مصطفي من مصر وهو فيلم روائي قصير و يعرض كعرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان الفيلم الأفريقي، وهو الفيلم المصري الذي سبق وشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان ناشفيل الدولى بأمريكا فى دورته الـ51 وهو المهرجان المؤهلة جوائزه لمسابقة الأوسكار.

وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

ويشارك أيضا فيلم، "زهور"، من إخراجر لوكا جوادانيينو وهو فيلم من إيطاليا وثائقي، يعرض كعرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو خارج المسابقة، ويتناول الفيلم فترة الحجر الصحي بسبب الكورونا، حيث يأخذ المخرج لوكا جوادانينو معدات بسيطة في رحلة من ميلان إلى صقلية ليقابل أصدقاء طفولته.

ومن أبرز الأعمال التي لا يجب تفويت مشاهدتها أيضا هو فيلم، "ستاشر" للمخرج سامح علاء من مصر، وهو فيلم قصير إنتاج مشترك مع فرنسا، بلجيكا ويعرض خارج المسابقة، وتدور أحداثه عن شاب مراهق بعد انقطاع قرابة الثلاثة أشهر عن رؤية حبيبته، حيث يقرر آدم أن يقطع طريقًا طويلًا لرؤيتها متحديًا كل العوائق.