أسما شريف منير عن عمرو دياب ودينا الشربيني: البيوت أسرار.. وهكذا علّقت ريم العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت أسما شريف منير، على الشائعات المتداولة حول انتهاء علاقة الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني.

وكتبت أسما، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "نفسي أعرف المصدر قليل الأصل اللي بيحكي للصحافة أدق التفاصيل اللي بين عمرو دياب ودينا الشربيني، واضح أنه قريب ومش بيصون العيش والملح، عيب، البيوت أسرار".

أضافت: "ربنا يبعد عنّا الناس دي يا رب، النجوم على فكرة بشر عادي بيتخانقوا ويخرجوا عن شعورهم.. واللي بيكتب خبر يفضح فيه حد كده إيه إحساسك؟ أنت/ إنتي مش فاكرين أنه ذنب، كله عقابه عند ربنا الستار.. البشر بقى مرعب بجد والله".

وحرص المنتج محمد العدل على أن يعلق على ما كتبته ابنة الفنان شريف منير، قائلا: "ومن قال إن ما يُكتب ليس تأليفا من صحفي يبحث عن الترند؟".

فيما علّقت مصممة الملابس ريم العدل قائلة: "هو أصلا كل اللي بيتقال هبد ولا ليه أي أساس من الصحة".

وانتشرت الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية حول انتهاء علاقة المطرب عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما، وكعادتهما.. يلتزما الصمت.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا حتى الآن طبيعة علاقتهما خلال الأربع سنوات الماضية منذ ديسمبر 2016.

