عمر كمال ينشر صورة مع والدته المنتقبة.. وهكذا علّق جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الفنان عمر كمال، على توجيه التهنئة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر كمال، صورة له مع والدته والتي ظهرت مرتدية النقاب، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "كل سنة وإنتي طيبة يا أمى يا أغلى حاجة في عمري كله".

وتلقى عمر كمال الكثير من التعليقات حول صورته مع والدته، ومنها: "ما شاء الله، كل سنة وهي طيبة ربنا يحميها ويصونها، ربنا يحفظكم لبعض، ربنا يبارك فيها، الله يحفظها ويبارك فيها ويخليها لك" وغيرها.

يشار إلى أن آخر أعمال عمر كمال مهرجان "انتي معلمة" مع حمو بيكا، توزيع إسلام ساسو، كلمات أحمد أوسة، وحقق ما يزيد عن 3.7 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب" في منتصف شهر نوفمبر.