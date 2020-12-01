تراند اليوم : بطل مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي " يمنع زوجته من التمثيل رغم شهرتها ويكشف السر

مازال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يثير الجدل بتصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآخرها بشأن زوجته الراحلة.

و كشف الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة أسباب منعه لزوجته الفنانة المعتزلة سلوى الرافعي من التمثيل.

وقال "أبو زهرة" الذي اشتهر بدور "المعلم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي " إن قصة زواجه من زوجته غريب ، مضيفا: عندما رأيتها تحركت مشاعري وخلال أيام قليلة كان الزواج قد تم.

وأضاف: كنت بحبها جدا وبغير عليها بشدة ولما كنت أروح اتفرج عليها في المسرح كنت بغير عليها وحاولت أقنعها تسيب المسرح وقولتلها كل ما بشوفك في مسرحية بيجيلي اللوز .. فاقتنعت وبطلت تمثيل وبعدها وجدت نفسها في مجال الكتابة والتأليف.

