شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى تنضم لأبطال فيلم ليلى علوى "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الشابة هدى المفتى لفيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى والذى تواصل تصويره حالياً في مدينة الشيخ زايد بديكور فيلا وتجمع المشاهد بينها وبين حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وأخرون، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم حتى الأن.

وتستعين ليلى علوى فى الفيلم الذى تعود به للسينما بوجوه من الشباب، وهم نانسى صلاح وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وأخرهم هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وكان أخر ظهور لهدى المفتى فيلم "بنات ثانوى"، للمخرج محمود كامل وتأليف أيمن سلامة، وشارك فى بطولته كل من هنادى مهنى ومى الغيطى وجميلة عوض ومايان السيد، ودارت أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.