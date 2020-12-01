الجائحة.. فيلم جديد يخلد مسيرة رجاء الجداوي

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

يعكف الممثل الإماراتي سالم العامري على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الجائحة"، الذي يتناول جزءا من حياة الفنانة رجاء الجداوي.



ومن المقرر عرض الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لما ذكره موقع "أخبار اليوم".

وأعرب العامري عن سعادته البالغة للمشاركة في ذلك العمل الفني، الذي يجسّد فيه شخصية شاب مصري في دولة الإمارات ويحرص من خلاله على توصيل رسالة هادفة للشباب المصري.

ويتناول العامري في الفيلم جزءاً من حياة الفنانة المصرية رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا ووفاتها متأثرة بهذا الفيروس، لما لها من قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وتكريمها أكثر من مرة في دبي والكويت والسعودية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تربوي، إذ يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته.

وذكر العامري أنه يريد الظهور للمشاهدين بدور مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر موهبته الحقيقية، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون خطوة للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.

ويعد الفيلم هو أول عمل روائي يجسد جزءاً من حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تقديرا لها ولمكانتها الفنية، وتأثيرها الكبير على الأسر العربية.

ورحلت رجاء الجداوي عن عالمنا في بداية شهر يوليو/تموز من العام الجاري بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا.