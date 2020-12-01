شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يكشف كواليس وصوله لفورمة جديدة: وضعت هدف فى وقت صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم مينا مسعود يحاول جاهدا ً خلال الفترة الحالية التركيز على نظام غذائى وضعه نصب عينه، بعيداً عن الأعمال السينمائية واصفاً المرحلة الذى يعيشها بالصعبة حيث نشر صورتين له من ممارسة هذا النظام الصحى، وعلق عليها بكتابة : "فى منتصف الطريق خلال التمرين الخاص بي، كان إعداد نفسي لهذا التحدى صعبًا في بعض الأحيان ولكن فوق كل شىء أحببت حقًا أن يكون لدي هدف للتركيز عليه في هذا الوقت الصعب".



مينا مسعود

جدير بالذكر أن مينا مسعود اكتسب شهرة كبيرة بعدما لعب بطولة فيلم علاء الدين، الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم أثناء عرضه فى دور العرض العام الماضى، كما كان سبب فى دخول مسعود لعالم الشهرة من أوسع أبوابها.

وكان الفنان الشاب أحمد مالك، كشف فى وقت ماضى مفاجأة كبرى مؤخراً، حينما كشف أنه كان ضمن المرشحين لبطولة فيلم علاء الدين وقال: " أنا كنت ضمن قائمة المرشحين لبطولة الفيلم، ووصلت للمرحلة النهائية لأداء الشخصية الرئيسية، وفى أخر مرحلة طلبوا منى اسافر لندن ولكن الأمر لم يتم".

وأضاف الفنان أحمد مالك، خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يذاع على قناة CBC: "خلينا نقول أن مينا مسعود قام بالدور بشكل احترافى، ولكن كل اللي في الأمر أني بوصل وفى الأخر بيحصل حاجة والخبطة مبتجيش، والحمدلله الخبطة جت في الفيلم الأسترالي وعملت الدور".

ثم استكمل حديثه بقوله : "بيبعتوا مشهد وبيطلبوا أن المشهد يتم في خلال يومين"، معقبا: "المشهد بيتصور بالموبايل ولازم حد يكون معاك بيقولك الكلام وفي الوقت دا كنت بستعين بـ اخويا وأصحابى"، وأشار مالك، إلى أن تجربة الإداء لـ صفحة واحدة ممكن تاخد 3 ساعات تعديل وتبديل وغيرها.