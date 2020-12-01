شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر مع ابنها بعد استمتاع بناتها مع طليقها فى عيد الشكر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ممثلة هوليود جينيفر جارنر فى أحدث صور لها بعد أيام من استمتاع طليقها بن افليك وبناته منها بصحبة محبوبته انا دى ارماس، حيث التقطت عدسات مصورو الباباراتزى عدة صور لجينيفر أثناء سيرها مع ابنها من بن افليك، وأشار تقرير موقع الديلى ميل، إلى أن هناك اتفاق بدى ما بين الثنائى جارنر وبن افليك على أن يستمتع هو بعيد الشكر الماضى بصحبة بناته فى حين يبقى الابن معها.



جارنر مع ابنها

من ناحية أخرى حرص النجم بن افليك وانا دى ارماس على الاحتفال بعيد الشكر خلال الأيام الماضية وفقاً لموقع الديلى ميل بصحبة أبنائه من الممثلة العالمية جينيفر جارنر، حيث أكد تقرير نشره موقع الديلي ميل أن علاقة دي ارماس بأبناء جارنر تتحسن بشكل كبير، وهو ما ينعكس في تلك المناسبات التي باتت تحرص فيها على الظهور معهما، وذلك تمهيداً للارتباط الرسمى الذى يخطط له كلاً من بن افليك ودي ارماس خلال الآونة المقبلة.