شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تروج لأحدث الأزياء المنزلية من ماركتها الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تعد فيكتوريا بيكهام زوجة نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام واحدة من اشهر العاملين فى مجال الموضة والأزياء، حيث تحاول الترويج لذلك مؤخراً عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام، حينما نشرت أكثر من صورة لها لأحدث موديل طرحته مؤخراً، ويحمل براند VVB وعلقت على ذلك بكتابة : " حقق أقصى استفادة من العمل من المنزل ".



فيكتوريا بيكهام

وكانت خطفت مصممة الأزياء العالمية، فيكتوريا بيكهام، زوجة نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، الأنظار في أحدث ظهور لها، حينما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا لها بـ"بدلة رياضية" خلال فترة الأغلاق المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



فيكتوريا بيكهام

وظهرت فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة خلال تواجدها في منزلها، حيث ارتدت بدلة رياضية خضراء للترويج لعلامتها التجارية، وهي تحمل كلبها في كوتسوولدز، حيث شاركت جمهورها بهذه اللقطات خلال استمتاعها بعطلة نهاية الأسبوع في بلادها.

وشوهدت مصممة الأزياء البالغة من العمر 46 عامًا، وهي مستلقية على الأرض مرتدية بدلة رياضية خضراء المزخرفة بحروف واحدة من مجموعتها الخاصة، معلقة على الصور بقولها :"نوعي من البدلة الرياضية! أفضل قميص من النوع الثقيلVVB وسراويل جيرسي المطابقة".

وفي وقت سابق، تألقت عارضة الأزياء العالمية، فيكتوريا بيكهام، زوجة نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، في أحدث ظهور لها خلال فترة قضائها الحجر الصحي في المنزل بعد عودة الإغلاق في بريطانيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".