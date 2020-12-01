شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع: "ما حدش بيعزمنى على المهرجانات ومش عارف السبب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان على ربيع، إنه لم يتم دعوته لحضور أي مهرجان فنى على الإطلاق، مردفا: "عمرى ما اتعزمت على أى مهرجان الحمد لله.. وأنا مش عارف السبب وأنا مش مضايق أبدا".

أضاف ربيع، فى لقاءه ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة DMC، أن جمهوره كبير جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يسير فى الشارع فى مصر أو أي دولة عربية، قائلا: "الناس بتشيلنى من على الأرض شيل من الفرحة"، متابعا ضاحكا: "بتوع المهرجانات خسارة ليهم إن أنا ما أكونش موجود".