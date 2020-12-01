شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع: "دخلت التمثيل بالصدفة.. وكنت بحب الكورة والمصارعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان على ربيع، إن التمثيل لم يكن في اهتماماته أو خططه المستقبلية، مضيفا: "الموضوع جه صدفة والتمثيل ماكنش في دماغى خالص، وكنت بحب ألعب كورة وألعاب قوى وجرى ومصارعة، وبالصدفة واحد صاحبي معايا في الجامعة قالى لازم تروح المسرح علشان موهوب، وقعد يقنعنى لحد ما دخلت المسرح".

أضاف ربيع، في لقاءه ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة DMC، أنه عندما كان يفعل أي شيء كان الناس يضحكون فشعر بموهبته، قائلا: "دخلت المسرح في 2004 ولقيت الناس بتحبنى جدا، وبعمل دور صغير جدا ألاقى الناس مش فاكره غيره، والناس بتقولى انت هايل، فكملت".

وفيما يتعلق بحكايته مع النجم المصرى محمد صلاح، قال: "قلدت محمد صلاح في مشهد في أحد البرامج، وفيه تشابه بيني وبينه في الشعر".