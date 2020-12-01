شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة: من حبى وغيرتى على زوجتى خليتها تبطل تمثيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع النجم عبد الرحمن أبو زهرة ذكريات زواجه وقصة حبه لزوجته، ببرنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc. وعن قصة حبه، قال: "قصة ولا فى الخيال ولما شوفت سلوى شىء ما تغير فى داخلى وكنا بنشتغل سوا وطلبت إنى أوصلها وكانت ساكنة فى مصر الجديدة وصلتها واستظرفتنى وقولتلها عاوز أقابلك وقولتلها يالا نتجوز وضحكت وقلتلى يالا تانى يوم، روحت خطبتها وبعد أسبوع اتجوزتها وكانت أسرع قصة حب وزواج".

وروى عبد الرحمن أبو زهرة أصعب لحظات حياته بعد وفاة زوجته، قائلا: "لحظة الموت اللى واجهتها فى حياتى موت زوجتى سلوى الله يرحمها الفنان اللى عنده خيال بيتعذب كل شوية أفتكر كانت قاعدة هنا بنعمل سوا هنا وكان دمها خفيف جدا فى الكوميديا".

وسألته إسعاد يونس لماذا منعها من التمثيل بعد الزواج، وقال: "كنت بحبها أوى وغيور أوى وكنت بعشقها وكنت كل ما أروح المسرح اتفرج أغير عليها قولتلها وأقنعتها بلاش مسرح كل ما آجى مسرحية ليكى ينزلى اللوز، ثم بدأت بالتأليف وحست بمتعة أكتر من التمثيل فى التأليف".