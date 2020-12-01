فيديو “ساحر” لسمكة تتوقف عن التنفس لأكثر من 3 دقائق

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آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 10:56 مساءً
سمكة تتوقف عن التنفس لمدة 4 دقائق
أثار فيديو لسمكة توقفت عن التنفس لمدة أربع دقائق ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب رواد موقع تويتر من قدرة السمكة على عدم التنفس لهذه المدة الطويلة.
وتعتمد معظم الأسماك على جهاز تنفس يستطيع إتمام عملية امتصاص الأكسجين من الماء عبر الخياشيم، لكن بعضها يمكن أن يتوقف عن التنفس بضع دقائق كما يؤكد العلماء.
وتتم عملية التنفس بوتيرة معتدلة في الظروف الطبيعية، لكن العلماء اكتشفوا أن بعض الأسماك تستطيع إيقاف عملية التنفس لمدة تصل إلى 4 دقائق متواصلة.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة “سيكر” على “تويتر” إحدى الأسماك التي قامت بابتلاع كمية كبيرة من الماء للحصول منها على الأكسجين اللازم لحياتها، لكنها احتفظت بها لمدة تصل إلى 4 دقائق.
ويرصد الفيديو لحظة تخلص تلك السمكة من الماء الذي كانت تستخدمه في التنفس، حيث انكمش حجمها إلى نحو 30 في الماء بعد إخراجه.
وتظهر السمكة خلال توقفها عن التنفس في وضع سكون كامل وهو ما يمكن أن يكون إحدى التكتيكات التي تستخدمها بعض الأسماك المفترسة حتى تستطيع استدراج فرائسها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.