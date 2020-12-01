تراند اليوم : شاهد – فيديو القبض على الصاروخ سلمي الشيمي

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على موديل الإعلانات وعارضة الأزياء سلمى الشيمي، الشهيرة بـ”فتاة سيشن سقارة”، والتي أثارت حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورها في المنطقة الأثرية في سقارة.

وأوضحت مصادر أمنية أن مأموريات ألقت القبض على المتهمة والمصور و4 إداريين ومفتشين اثنين؛ لتقصيرهم في مهام عملهم.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إن أحد العاملين تعرف عليها في أحد الملاهي الليلية، واتفقا على تصوير جلسة تصوير في منطقة سقارة الأثرية، وبالفعل وصلت الموديل برفقتها 3 أشخاص، يتقدمهم المصور الفوتوغرافي الذي التقط الصور لها أمام هرم سقارة المدرج.

وأضافت المصادر، أنهم اتفقوا على أن ترتدي الموديل عباءة سوداء أثناء دخولها من بوابة المنطقة الأثرية حتى لا تلفت الأنظار، ثم تخلعها عندما تصل إلى موقع جلسة التصوير، الذي يبعد عن البوابة الرئيسية للموقع الأثري حوالي 3 كيلومترات.

وتباعت المصادر: “بالفعل وصلت سلمى الشيمي إلى موقع التصوير، ودفعت ثمن تذاكر زيارة عادية وليس تذاكر جلسة تصوير، عصر يوم الأربعاء الماضي، والتقطت الموديل عددًا كبيرًا من الصور الفوتوغرافية في مختلف الأماكن أمام هرم سقارة المدرج، وبعض الفيديوهات نشرت أحدها بعد يومين من التصوير”.

وفور انتهاء الجميع من التصوير غادروا المكان بعدما ارتدت الموديل نفس العباءة التي جاءت بها؛ لتنشر صورة واحدة بعد يومين من واقعة التصوير، وعلقت عارضة الأزياء قائلة: “عاجل تم العثور على الملكة ملبنتيتي ترجع أصولها للأسرة الجاحدة”.

وعقب انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت منطقة سقارة الأثرية لتجري تحقيقًا داخليًا أحالت فيه 2 من مفتشي الأمن المسئولين عن المنطقة خلال فترة تصوير الفوتوسيشن، وتم إرساله للوزارة عن طريق “واتس آب”.