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شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ترحب بعبد الرحمن أبو زهرة: أنا فى حضرة الأستاذ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت النجمة إسعاد يونس، بالنجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc، قائلة: أنا فى حضرة الأستاذ، ولما الواحدة تشوفك تعقد تتفرج وتتغزل فيك وتقول ايه الراجل ده عاشق للمهنة اللى بيشتغلها وعاوز يعيش كل دقيقة فى عمره فى محراب الفن".
وأعرب النجم الكبير عبد الرحمن فى بداية الحلقة عن إعجابه الشديد بتقديم النجمة إسعاد يونس له، قائلا: "اتقدمت فى برامج كتير جدًا بس مشوفتش التقديم الرائع ده".
كما أبدى عبد الرحمن أبو زهرة، إعجابه الشديد فى مسلسل السقوط فى بئر سبع مسترجعًا ذكريات المسلسل.
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