شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو التشويقي للحلقة الخاصة من مسلسل "Euphoria" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "Euphoria"، الإعلان التشويقي للحلقة الخاصة الإضافية من المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، فمن المقرر عرض هذه الحلقة التي يترقبها عشاق المسلسل، يوم الأحد، الموافق 6 ديسمبر المقبل.

وحمل المقطع الدعائي لهذه الحلقة الخاصة من مسلسل "Euphoria" عنوان (الجزء 1: الشارع)، حيث ظهرت فيه (رو - Rue) بينما ركبت صديقتها (Jules) القطار وتركتها بعد انتهاء فصل الشتاء، فيما تجلس (رو) في مطعم لتفكر في حياتها في إحدى مشاهد المسلسل.

وفي وقت سابق، شاركت النجمة العالمية زيندايا متابعيها وجمهورها، بالصورة الأولى لحلقتها الإضافية من مسلسل Euphoria الذي حقق نجاحا كبيراً اثناء عرضه خلال الفترة الماضية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام صورة تحمل الكثير من التشويق والغموض لمتابعيها والتي أعلنت فيها أنها تعد الملامح الأولى للحلقة القادمة.

ومسلسل Euphoria يدور حول نظرة على الحياة لمجموعة من طلاب المدارس الثانوية، وهم يتصارعون مع قضايا المخدرات والجنس والعنف، وهو من بطولة زندايا، مود أباتاو، أنجوس كلاود، إريك داين، اليكسا ديمي، يعقوب الوردي، باربي فيريرا، نيكا كينج، ستورم ريد، هانتر شافر، ألجي سميث.



البرومو التشويقي للحلقة الخاصة من مسلسل Euphoria



مشهد من مسلسل Euphoria