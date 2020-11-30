أحمد السقا بين “السرب” و“نسل الأغراب”

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل الفنان المصري أحمد السقا، تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “السرب”، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال والمؤلف عمر عبد الحليم.

وأفادت بعض المصادر أن أحمد السقا انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم، على أن يتم خلال الفترة المقبلة طرح الإعلان الدعائي الخاص به. ويضم الفيلم حتى الآن كلا من أحمد السقا، وهند صبري، وشريف منير، وقصي خولي، ودياب.

ويتناول الفيلم قصة مهمة من إحدى قصص المخابرات، بالإضافة لاحتواء الفيلم على العديد من المشاهد الخارجية التي ستتطلب سفر الفنان للخارج.

وبجانب الفيلم، يعمل أحمد السقا أيضًا على مسلسله الجديد “نسل الأغراب”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة، ومي عمر، والفنان إدوارد، وعماد زيادة، وفردوس عبد الحميد. وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات الصعيدية، حيث تدور أحداثه في الصعيد في إطار اجتماعي ممزوج بالعديد من مشاهد المطاردات والأكشن.