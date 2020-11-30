“الفرق الكبير”.. تجمع تركي آل الشيخ وأصالة لأوّل مرة

متابعة بتجــــــــــرد: طرح رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ أغنية جديدة تحمل توقيعه، وقدّمتها الفنانة السورية أصالة نصري بصوتها في أوّل تعاون لها معه.
الأغنية تحمل اسم “الفرق الكبير” وهي من ألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.
ونشرت أصالة فيديو الأغنية عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” وعلّقت عليها بالقول: “بأول تعاون مع أبوناصر الغالي.. أغنية فيها كل الدفا والمشاعر الطيبة.. أعتقد هتستمتعوا فيها مثل ما أنا كثير تعلقت فيها وكل الشكر لمن أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيراً جديداً.. تركي آل الشيخ”.
ومن جانبه علّق المستشار تركي آل الشيخ على إصدار الأغنية موجهًا كلامه إلى أصالة، قائلًا: “أغنيتي معاك وأول تعاون… وأهديك الاغنيه ولكل الجمهور”.
نفيد بالذكر أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور طرحها وتصدّر هاشتاغ “الفرق الكبير” قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في مختلف بلدان الخليج والوطن العربي.
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