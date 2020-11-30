شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطلب من جمهوره اختيار لهجة أغنيته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفنان فضل شاكر، من جمهوره مشاركته في اختيار لهجة أغنيته المقبلة، بعد أغنيته الأخيرة "للحين عايش" التي طرحها مؤخرًا.

وغرد فضل شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "يا ريت تساعدوني باختيار الأغنية اللي جاية.. أي لهجة حابين تسمعوا مني.. لبناني، مصرى، خليجي؟".



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كما نشر فضل شاكر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد أن وصلت أغنيتة الجديدة "للحين عايش" إلى مليونىمشاهدة على يوتيوب، وهو ما علق عليه فضل قائلا" بشكركم من كل قلبى"، النجم اللبناني فضل شاكر طرح كليب أغنيته الجديدة "للحينعايش"، التى غناها باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود،توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: "للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه كل ما بغيت.. أعشق بدالك أبيك انتْ.. علمنى من يسوىأخونك عشانه، للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه، كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ !علّمنى من يسوى أخونكعشانه.. إسمَع كلامى وإفهمه زين لا هنت.. إن غبت عنّك قلبى عندك أمانة حاولت أنسى صح، لكنّى ما خنت لكنى ماخنت.. ياللى تقولأنساك مثل الخيانة، عندى يقين إنّى على شوفك أدمنت.. ومهما قسى قلبى يردّه حنانه..".

وكان فضل شاكر، أطلق مؤخراً أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمى للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمى، باعتبارهمشريحة مهمة فى المجتمع.