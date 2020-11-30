شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف عن أول تعاون مع أصالة بأغنية "الفرق كبير".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى آل الشيخ عن أحدث أغنياته التى شارك بكتابتها للنجمة السورية أصالة نصري، والتى تحمل اسم "الفرق كبير" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.

وكانت النجمة أصالة كشفت منذ أيام عن بوستر أغنيتها الجديدة "الفرق كبير" التى تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ.

وعلقت على البوستر قائلة: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريباً رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيراً جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.

فى سياق مختلف، تستعد النجمة السورية أصالة نصرى، لإحياء حفل غنائي على طريقة "أون لاين"، يوم الجمعة الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل الكثير من محبيها، خاصة أنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعه ومتميزة من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.

وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع يوتيوب، والتى قدمتها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم"، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

ويتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.