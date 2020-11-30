أشرف عبد الباقي ضيف وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحل الفنان أشرف عبد الباقي ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

يتحدث عبد الباقي خلال اللقاء عن ذكريات طفولته مع والديه، وعلاقته بزوجته وأولاده، والحب الأول في حياته، وكذلك تعاونه الفني مع محمد هنيدي، ونجاح نجوم فرقة "مسرح مصر"، وموقفه من مسرح محمد صبحي، وسبب عدم نجاحه في السينما، وتكرار تجربة تقديم البرامج التليفزيونية.

يبث اللقاء يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc.