عمرو دياب ودينا الشربيني.. ٤ سنوات من الغموض حول علاقة الهضبة بـ"أم روح حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

الكثير من الشائعات انتشرت خلال الفترة الماضية حول انتهاء علاقة المطرب عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما، وكعادتهما.. يلتزما الصمت.

ولم تقف الأقاويل عند انتهاء العلاقة بينهما فقط، بل أشيع أن الهضبة طرد دينا الشربيني من عش الزوجية وغادر شقة "الفور سيزون"، وذلك بعدما طلبت منه الفنانة الشابة أن يعلنا زواجهما رسميا من خلال حفل زفاف كبير، وذلك كتمهيد للإنجاب منه.

بداية الحديث عن قصة عمرو دياب ودينا الشربيني بدأت منذ ديسمبر 2016، بعدما تكررت اللقاءات بينهما، وهو ما نقلته الصحف، إلى أن تطور الأمر بتناقل خبر زواجهما في يناير من العام 2017، إلا أن هدى الناظر، مديرة أعمال الهضبة آنذاك، كذبت الخبر وأكدت أنها مجرد شائعات.

في فبراير من نفس العام، خرج والد دينا الشربيني، عن صمته، وكشف أن ابنته تستعد لتصوير فيلم مع الهضبة، نافيا وجود علاقة بينهما كما انتشر عبر الشبكات الاجتماعية.

في مارس 2017، نظمت دينا الشربيني حفل عيد ميلادها في منطقة الزمالك، وحسبما نشر برنامج "ET بالعربي"، فقد حضر من الوسط الفني فقط الثنائي هشام ماجد وشيكو، مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بجانب عمرو دياب الذي غنى لها بشكل خاص آنذاك.

على الجانب الآخر، وفي نفس الشهر، قامت السيدة زينة عاشور، زوجة الهضبة السعودية، بحذف الصور التي تجمعها بعمرو دياب من على حسابها بموقع "إنستجرام".

في الشهر التالي أبريل 2017، سافر عمرو دياب، برفقة دينا الشربيني، إلى مدينة دبي لإحياء حفلة غنائية هناك، على متن الخطوط الجوية الإماراتية.

في مايو التالي، حضر الهضبة وبصحبته دينا الشربيني، زفاف ابنة الفنانة منى عبد الغني، لكنهما رفضا التصوير خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وللمرة الثانية، سافرا سويا في يوليو 2017، إلى إسبانيا لقضاء العطلة الصيفية، برفقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

في نفس الشهر، ظهر الثنائي مجددا في الساحل الشمالي مع عدد من الأصدقاء، من بينهما أيضا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ومع طرح ألبوم "معدي الناس" منتصف أغسطس 2017، انتقل الحديث عن الثنائي لمرحلة أخرى، مع تؤكد وجود علاقة بينهما، بعدما قدّم فيه الهضبة أغنية "أجمل عيون" والتي يقول فيها: "والله لأحبك موت.. وأحب برج الحوت.. وأعشق تفاصيلك"، إذ أن "الشربيني" تنتمي لبرج الحوت، وكشفت الإعلامية بوسي شلبي أن الأغنية كانت مخصصة لدينا الشربيني.

ليعود عمرو دياب مجددا، وينفي ما أُثير حول أغنية "برج الحوت" خلال حفله بالساحل الشمالي، وقال لجمهوره الحاضر: "أنا أشتغل وأتعب وأنتم تطلعوا إشاعات ليس لها أساس من الصحة".

عقبها بأيام، ظهرت دينا الشربيني برفقة المطربة أصالة نصري وهما يرقصان على أغنية "وحكايتك إيه" لعمرو دياب، والذي كان حاضرا من خلفهما في الساحل الشمالي.

في سبتمبر من نفس العام، شوهد الهضبة للمرة الثالثة وهو يغادر مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، بصحبة دينا الشربيني، متوجها إلى لندن، في زيارة استغرقت أيام.

في أكتوبر 2017، سُرِّب فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد الهضبة الـ56، وظهرت فيه دينا الشربيني وهي ترقص مع عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "الليلة".

عقب ذلك، نشر الهضبة أول صورة تجمعه مع دينا الشربيني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى جوارهما السيناريست تامر حبيب والمخرج طارق العريان، وعلّق: "مع فريق عمل فيلمي الجديد في صيف 2018" (الفيلم لم يظهر للنور).

وفي أثناء سفرهما لروسيا لتشجيع المنتخب المصري في كأس العالم مطلع العام 2018؛ سُرّب لهما عدد كبير من الفيديوهات والصور التي تجمعهما، وخلال حفل أحياه الهضبة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، دعاها للصعود إلى خشبة المسرح أثناء غناء "نور العين".

وفي أكتوبر 2018، انتشر فيديو لدينا الشربيني وهي تُقبّل عمرو دياب خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ57 الذي أُقيم على إحدى المراكب النيلية.

وشهد نفس الشهر أول عناق بينهما على خشبة المسرح بعد تقديم الهضبة أغنية "برج الحوت" في حفل جامعة مصر الدولية.

في يناير 2019، وبعد مرور عامين على علاقتمها، أُشيع حمل دينا الشربيني من عمرو دياب بعدما بدت في صورة تجمعهما ببطن منتفخ ويضع الهضبة يده على بطنها.

وفي فبراير 2019، زار الهضبة موقع تصوير مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وتولّت شركته "ناي" وضع موسيقاه التصويرية.

وفي مايو 2019، ظهرت دينا الشربيني في أغنية "جمع حبايبك" والتي تتحدث عن نشأته، وظهرا في منزلهما وفي ضيافتهما الكثير من الفنانين.

شهد يونيو 2019، أول حديث مباشر من دينا الشربيني عن عمرو دياب، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، ,قالت إنه أكبر داعم لها في حياتها الشخصية والعملية، مضيفة: "بيديني طاقة إيجابية، وبيحسسنني إن الحياة حلوة".

وفي نفس الشهر تحدثت عنه مجددا في لقاء لها ببرنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، وقالت إنه حضر معها تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأعرب لها عن إعجابه الشديد به، وقال لها عنه "إيه الحلاوة دي"، وأكدت أن "الهضبة غيّر حياتها".

وفي أكتوبر 2019، طرح الهضبة أغنية "يوم تلات"، وفسر الجمهور أن الفتاة "البيضاء" التي غنى لها عمرو دياب هي زوجته الأولى شيرين رضا، و"السمراء" هي زوجته الثانية زينة عاشور، أما "أم روح حلوة" فهي دينا الشربيني، وعلّقت على ذلك ساخرة في تصريحات لها ببرنامج "MBC Trending": "يعني أنا طلعت أم روح حلوة بس! مش أي حاجة تانية! خلاص أنا راضية والأغنية حلوة".



فيما شهد فبراير من العام الجاري، أول اعتراف بالحب على الملأ، ونشر عمرو دياب أول صورة رسمية له مع دينا الشربيني خلال رحلة قاما بها إلى مدينة ماربيلا الإسبانية، وعلّق مع حلول عيد الحب: "عيد حب سعيد.. زي ما إنتي (اسم أغنية قدّمها ضمن ألبومه الأخير سهران)".

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نفس الصورة نشرتها دينا الشربيني عبر "إنستجرام"، ووجهت التهاني لـ"حبيبها وأسطورتها" على ألبومها الجديد وحلول عيد الحب.

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في أغسطس الماضي، شاركت دينا الشربيني لأول مرة كموديل في كليب أغنية "أماكن السهر" لعمرو دياب والتي أهداها لها.

دينا الشربيني على تقديم تهنئة خاصة لعمرو دياب في عيد ميلاده الأخير أكتوبر الماضي، وكتبت عبر "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد، أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق، لطيف، قوي، متواضع، شجاع، أنت حقا كل شيء عيد ميلاد سعيد".

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في الأيام القليلة الماضية، انتشرت أقاويل حول وجود خلافات بينهما قوية أدت إلى انفصالهما، خاصةً بعدما ألغى الهضبة متابعة دينا الشربيني عبر "إنستجرام".

كما سخر الهضبة في حفله الأخير من كلمات أغنية "أماكن السهر" التي أهداها لها في أغسطس الماضي.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا حتى الآن طبيعة علاقتهما خلال الأربع سنوات الماضية.