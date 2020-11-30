فضل شاكر يُشرك جمهوره في إختيار أغنيته الجديدة

طلب المطرب اللبناني فضل شاكر، من جمهوره ومحبيه المشاركه في اختيار لهجة أغنيته المقبلة، وذلك عبر موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وكتب "شاكر": "يا ريت تساعدوني بإختيار الأغنية اللي جاية .. أي لهجة حابين تسمعوا مني .. لبناني، مصرى، خليجي؟"، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة "للحين عايش" التي طرحها مؤخرًا، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وكان قد طرح المطرب اللبنانى فضل شاكر، أحدث كليباته باللهجة الخليجية والتي تحمل اسم "للحين عايش"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "للحين عايش" من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية:.

"للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما

تغيّر مكانه كل ما بغيت.. أعشق بدالك أبيك انتْ.. علمنى من يسوى أخونك عشانه، للحين عايش داخلى مثل ماكنت.. وللحين حبك ما تغيّر مكانه، كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ !علّمنى من يسوى أخونك عشانه.. إسمَع كلامى وإفهمه زين لا هنت.. إن غبت عنّك قلبى عندك أمانة حاولت أنسى صح، لكنّى ما خنت لكنى ماخنت.. ياللى تقول أنساك مثل الخيانة، عندى يقين إنّى على شوفك أدمنت.. ومهما قسى قلبى يردّه حنانه ".