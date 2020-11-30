فيديو.. نضال الشافعي: خان تيولا يضع المتفرج في حالة توحد مع شخصيته بالفيلم

كشف الفنان نضال الشافعي عن تفاصيل جديدة عن فيلم التشويق والغموض "خان تيولا"، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 2 من ديسمبر المقبل

وقال "نضال" خلال استضافته في برنامج "The Insider" بالعربي، أن "خان تيولا" يضع المتفرج في حالة توحد مع شخصيته في الفيلم، كما يدفعه للتساؤل عن الطريقة التي كان سيتصرف بها لو وجد نفسه وسط نفس هذه الصراعات.

وأضاف، أنه يجسد في الفيلم شخصية الفنان التشكيلي "مراد داود"، الذي يجد نفسه فجأة في مكان معين مع مجموعة من الشخوص التي لا يعرفها ويحدث بينهما

صراعات عنيفة، وأن الفيلم يدفع المتفرج للترقب والإنتظار لكن دون الشعور بالملل، وبدون أن يشعر المشاهد أن ما يراه مزيف، ومن خلال أحداث الفيلم يكتشف الجمهور المقصود بـ"تيولا" في اسم الفيلم.

وفي نهاية لقائه ببرنامج "The Insider"، أشاد "نضال" بمخرج الفيلم وسام المدني وبثقافته في خلق أفكار جديدة تشد المشاهد، وأعرب عن سعادته بهذه المشاركه الناجحة، حيث قال إنه سيكون من المؤثرين بقوة في السينما المصرية.

جدير بالذكر أن، فيلم "خان تيولا" من بطولة

كلاً من وفاء عامر، نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبدالواحد، عبير منير، علي الشجيري، زهرة الحاروفي ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، والذي حرص المخرج وسام المدني علي تواجدهم ضمن فريق العمل لمنحهم الفرصة التي يبحثوا عنها منذ سنوات طويلة، وتدور أحداثه في حقبة الأربعنيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.