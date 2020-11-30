لأول مرة .. الكينج محمد منير برفقة الراقصة جوهرة

شاركت الراقصة الاستعراضية الروسية جوهرة جمهورها ومحبيها مجموعة صور برفقة الكينج محمد منير من أحد الأماكن الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، في 6 أكتوبر، وذلك عبر خاصية "الإستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت الإستعراضية جوهرة على الصور، قائلة:" هذا شرف الملك ".

وفي سياق آخر، يستعد الكينج محمد منير لطرح أحدث أغانية، والتي تحمل إسم "أنا رايق"، ويتعاون لأول مرة من خلالها مع الشاعر نور

الدين محمد والملحن أحمد عمار، ومن توزيع أسامة الهندى.





وكان قد طرح آخر ما طرح الكينج مؤخرًا أغنية، "الناس فى بلادى"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحانمحمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.



كما شارك في فيديو كليب أغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"،

وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.

وفي سياق آخر، إستطاعت الراقصة الروسية جوهرة في الأونة الأخيرة أن تستعيد نجاحها مرة أخرى بعد الأزمة التي مرت بها، بعد إنتشار بعض الفيديوهات والصور الفاضخة التي تداولت عبر مواقع التوصال الإجتماعي المختلفة.

وتعمل جوهرة في مجال الرقص بمصر خلال السنوات الماضية حيث تُشارك في إحياء الحفلات وخاصة الزفاف منها، وكان آخر مشاركة فنية لها في فيديو كليب لأغنية دويتو بعنوان "بسكوتاية مقرمشة" برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب حمادة مجدي.