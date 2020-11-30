26 عاماً على رحيل فراشة السينما سامية جمال

يمر غداً 26 عاما على رحيل الفنانة الاستعراضية من الطراز الأول سامية جمال أحد أبرز نجمات السينما الاستعراضية القرن العشرين التى جاءت إلى مصر من مدينة بنى سويف بحثًا عن النجومية وبسبب موهبتها الفطرية صعدت كالصاروخ وكان من حسن حظها أن تشارك العملاق الراحل نجيب الريحانى فى بطولة فيلم أحمر شفايف فى منتصف الأربعينيات، وصلت لقمة النجومية فى

نهاية الأربعينيات وأوائل الخمسينيات حينما شاركت الموسيقار الراحل فريد الأطراش فى بطولة عدد كبير من الأفلام الاستعراضية التى حققت نجاحًا هائلا منها «عفريتة هانم»، «آخر كدبة»، «تعالى سلم»، «أحبك أنت».

كما تألقت بشدة فى أفلام «نشالة هانم» مع كمال الشناوى وإسماعيل يس، و«حبيبى الأسمر» مع شكرى سرحان، ولا

ننسى دورها الرائع فى فيلم «الرجل الثانى» مع رشدى أباظة وصباح. و«كل دقة فى قلبى» مع محمد فوزى و«أمير الانتقام» مع أنور وجدى، و«زقاق المدق» مع شادية. تزوجت الفنانة الراحلة من النجم الراحل رشدى أباظة واستمر الزواج 17 عاما.

قررت سامية جمال الابتعاد عن الفن لكنها عادت فى نهاية السبعينيات لأسباب مادية بحتة فى السنوات الأخيرة من حياتها ابتعدت تماما عن الأضواء وتفرغت للعبادة حتى رحيلها يوم 1 ديسمبر 1994 عن عمر ناهز 70 عاماً.