عمر الشناوي يشارك جمهوره كواليس "أول السطر"

شارك الفنان عمر الشناوي جمهوره ومتابعيه صورة جديدة من كواليس حكاية "أول السطر"، من مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "الشناوي" في الصورة من كواليس الحكاية برفقة درة، نهال نبيل، ريم عبدالقادر، والطفل زياد، معلقاً:" الساحرة الشريرة پوكاهونتس سيندريلا زورو و تخاتيخوووو ومن غير ما تسألوا، أيوة ده ستريتش كارينا ".
واستطاعت حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، والتي تلعب بطولتها النجم درة وعمر الشناوي أنتحقق تفاعلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
كما حصدت إشادة كبيرة من المتابعين منذ أولى حلقاتها، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ومن إخراج محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي، والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.
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