بالفيديو: ابنة هيفاء وهبي تتحدث عن والدتها للمرة الأولى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 9:12 مساءً

تحظى زينب فياض بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها عدد كبير من المعجبين الذين لا ينفكون عن سؤالها حول حياتها الخاصة والعائلية، لا سيما أنها الابنة الوحيدة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي

أشادت زينب فياض لأول مرة بوالدتها، الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع “التواصل الاجتماعي.

وأكدت فياض في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، على فضائية “إم بي سي 4” أن كل الذي يتابعونها على “السوشيال ميديا” بسبب والدتها.

وقالت: “الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه… وعباده يحبون أمي”.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها زينب فياض لقب “أمي” على والدتها هيفاء وهبي، بعد مقاطعة بينهما دامت لسنوات.

يذكر أن زينب فياض علقت لبرنامج “إي تي بالعربي” على التهكنات التي تتناول عودة العلاقات بينها وبين والدتها هيفاء وهبي، بعد أن غنت مع ابنتها دانييلا مقطعا من أغنية هيفاء “توتة”، قائلة: “يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني… ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر ولكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا، وبدأو في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية وهذا الأمر صدمني كثيرا”.

وتابعت ابنة هيفاء وهبي أن “هناك بعض الأشخاص مهمتهم تنحصر في زرع الفتن، وأنا لا التفت إليهم، فالإنسان لا يستطيع أن يرضي جميع الأطراف، فهم يخوضون في علاقة مقدسة بين الأم وابنتها دون مراعاة لشعور أي طرف من الأطراف”.

وكانت تقارير تكهنت أن غناء ابنة هيفاء وهبي لوالدتها قد يبشر بالصلح بينهما قريبا، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

واعتمدت الصحيفة على ترجيحاتها بناء على دفاع زينب فياض عن والدتها في شهر أغسطس/آب، بعدما تمنت إحدى المتابعات للأخيرة الموت.

وردت ابنة هيفاء وهبي على المتابعة: “إن شاء الله لقلبك يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

كما قام عدد من متابعي زينب فياض تعليقا على غنائها لوالدتها بتشجيعها على التصالح مع والدتها وإنهاء الخلاف بينهما الذي دام لسنوات.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.