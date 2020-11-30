معتصم النهار يخوض تجربة جديدة في DNA.. شاهدوا بوستر المسلسل

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم السوري معتصم النهار البوستر الرسمي لمسلسله الجديد DNA والذي تشاركه البطولة فيه الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.

ويقدم مسلسل DNA الذي يخوض به معتصم بطولة جديدة في مسيرته الفنية، قصة إجتماعية غريبة جدًا، وهي مستوحاة من قصة حقيقية، شغلت يومًا الرأي العام العالمي، في قالب دراميّ مشوق مليء بالإثارة والأكشن.

المسلسل مؤلف من 10 حلقات، من إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنا، ويشارك فيه عدد من الممثلين أبرزهم الممثل اللبناني عمار شلق، ومن المقرر عرضه على شاهد VIP خلال الأيام المقبلة.

نفيد بالذكر أن معتصم النهار حصل مؤخرًا على لقب نجم العرب عن فئة أفضل ممثل عربي للعام 2020 وذلك باستفتاء مهرجان نجم العرب السنوي بنسخته الخامسة وذلك بتصويت الجمهور حيث سيقام حفل التكريم في جمهورية مصر العربية في 12 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.