بالفيديو – ابن منى زكي الصغير يفاجئها بأمنية غريبة!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية منى زكي مقطع فيديو عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها في “إنستغرام” أثناء اصطحابها لابنها يونس (أربع سنوات) في السيارة، بدون أن تنشر صورته.

وسجّلت منى فيديو للطريق العام وهي تسير عليه، وظهرت وهي تسأل طفلها عما يريد؟ ليفاجئها ردّه بأنه يرغب أن تطير سيارتهما في الجو، ثم بدأ يشرح لها فكرته ببراءة وطرافة.

وكانت منى قد كشفت في مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي ضمن برنامج “معكم” عن تجربتها كأم لثلاثة أطفال هم: لي لي، سليم ويونس، مؤكدةً أنها أم حازمة مع أولادها، حيث قالت: “ربنا رزقني بـثلاثة أطفال كفاية عليا، وأنا ولادي لما بطلب منهم حاجة بيساعدوني.. إنما الحاجات اللي تخصهم مش بيعملوها أوي، ما عدا الصغير بلطجي رسمي.. أنا بحب أزرع جداً وكل الأطفال بتحب كده برده فكان ولادى بيساعدوني عادي في الفيديو اللي نشرته ولو أن في ناس اتضايفت مني وبيقولوا بتشغل ولادها”.

يُذكر أنه يُعرض لمنى زكي حالياً فيلم “الصندوق الأسود”، من تأليف أحمد وهيثم الدهان، إخراج محمود كامل، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.