شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يكشف عن إيرادات قناة السويس فى شهر: حققت 486 مليون دولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه خلال الشهر الحالى مر بالقناة ما يقرب من 1614 سفينة، فى حين مرت 1594 سفينة خلال نفس الفترة العام الماضى، مؤكدًأ أن القناة حققت عائدا ماليا وصل إلى 486 مليون دولار فى شهر، مقابل 467 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة قدرها 2.1 %

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه من حق كافة الدول البحث عن مصالحها وتوقيع اتفاقيات مشتركة مع نظرائها، لذلك تعمل إدارة القناة على التطوير وإقامة المشروعات.



وأوضح أن القناة بخير، وتقدم كل جديد لزيادة الدخل القومى، موضحا أن هناك سفنا عملاقة تمر بقناة السويس لم تكن تمر فى السابق.