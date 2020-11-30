شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس بتطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمسطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد لطفى، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات. وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على وضع تصور متكامل لتطوير منطقة مسطرد، وقد شرفنا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأحد المشروعات البترولية بالمنطقة، حيث كلف الرئيس بتطوير هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين محافظتى القاهرة والقليوبية.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم حصر الأراضى الواقعة بهذه المنطقة، وكذا ولايات هذه الأراضي، لافتا إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتطوير المنطقة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، وتنفيذ مشروعات سكنية ضمن مبادرة الرئيس لتوفير "سكن لكل المصريين".

وخلال مناقشة التصورات الخاصة بتطوير المنطقة، كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ترعة الإسماعيلية، مع ضرورة الاتفاق على نقل ولاية عدد من الأراضي؛ بهدف البدء فى الاستفادة منها؛ سواء بتنفيذ مشروعات سكنية، أو خدمية وتنموية ضمن خطة تطوير المنطقة.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق مع محافظة القاهرة بشأن استكمال الإزالات بالمنطقة الجغرافية، والبدء فى إنشاء طريق ترعة التوفيقية الموازى للجهة الشرقية لهذه المنطقة، إلى جانب التعاقد مع إحدى الشركات لتركيب منظومة الكاميرات، وذلك ضمن الإجراءات التأمينية لهذه المنطقة.