شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء أعضاء مجلس النواب فى الدوائر الستة بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب، فى 6 دوائر انتخابية بمحافظة الإسكندرية.

وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى "أول منتزه" كالآتى: أبو العباس التركي، ومحمد حسين الحمامي، وعبد الفتاح يححيي، وأشرف سردينة، والدائرة الثانية "أول الرمل" كلا من أحمد عبد المجيد، وسعد الدسوقى، وعمر الغنيمي، وعن الدائرة الثالثة "سيدي جابر" كلا من مجدي الوليلي، وأحمد المصري، وعن دائرة "محرم بك" كلا من محمد جبريل، ومحمود قاسم، وجاءت أسماء الفائزين عن الدائرة السادسة "الدخيلة" أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة فى 13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز، وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلما، والذين تظلموا على عملتى الاقتراع والفرز واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، وأخطرت المتظلمين وفقا للقانون وقرارات الهيئة، خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه، كما تم إضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق فى الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى تلك الجولة.