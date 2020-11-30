شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب بالدائرة الـ3 بالجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب، فى الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة، وهم كلا من: عماد الدين عبد التواب الدرجلى، وحازم رياض جودة. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

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