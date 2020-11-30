شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: تشكيل عصابى وراء سرقة متعلقات ريجينى بالإكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابى واقعة سرقة متعلقات الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

وأضافت النيابة العامة في بيانها، أنه ثبت في التحقيقات ارتكاب التحقيقات ارتكاب جرائم مماثلة كان من بين المجنى عليهم فيها أجانب، منهم إيطالي الجنسية خلاف الطالب المجنى عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة على هذا النحو.