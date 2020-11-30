تراند اليوم : إدعوا لمرات أوتاكا دخلت العمليات – صورة

طلب الفنان محمد أوتاكا من متابعيه الدعاء لزوجته بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات.

ونشر أوتاكا عبر حسابه على Instagram صورة ليد زوجته المعلق فيها إبرة محلول طبي وكتب معلقا: “مراتي الغالية داخلة العمليات دلوقتي فجأة كده بدون مقدمات الحمد لله على كل حال دعواتكم يا طيبين للطيبة بالله عليكم… ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي وما اشوفكيش كده تاني أبدًا… يا رب يا رب يا رب كرمك”.

يشار إلى أن محمد أوتاكا شارك مؤخرًا في مسلسل “جمجوم وبم بم”.

مسلسل “جمجوم وبم بم” من أعمال منصة شاهد الأصلية ومن بطولة محمد سلام ومحمد عبد الرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، من إنتاج: E Production عبدالله أبو الفتوح، تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.