مشهد تهديد الأمير فيليب للأميرة ديانا يقسم الآراء.. بين الحقيقة والوهم

متابعة بتجـــــــــــرد: شغل مسلسل ذا كراون (The_Crown) مواقع التواصل الإجتماعي منذ إطلاق الموسم الرّابع على منصّة “نتفليكس” والذي يسلط الضوء على سيرة حياة الأميرة_ديانا وعلاقتها بزوجها الأمير_تشارلز وسائر أفراد العائلة المالكة.

على الرّغم من إظهار العلاقة الوطيدة التي تربط الأمير_فيليب بديانا خلال الحلقات الأولى، برزت لحظة في الحلقة الأخيرة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قام الأمير فيليب بتهديد الأميرة.

ويظهر هذا المشهد الأميرة ديانا مختبئة في غرفة نومها خلال عام 1990، في الفترة التي انهار فيها زواجها من الأمير تشارلز، فيقرع الأمير فيليب بابها، وتخبره ديانا بأنها تعيش في “كهف مظلم بلا حب” وأنها تريد “الانفصال عن زوجها”. هدّدها الأمير فيليب قائلاً أنّها لن تكون نهاية سعيدة لديانا لو أقدمت على ذلك، فأجابت الأخيرة: “أتمنى ألا يكون هذا تهديدًا يا سيدي”.

ومع العلم بأنّ المسلسل يبالغ في بعض الأحداث، إلّا أنّ هذا المشهد يدعم المزاعم بأن حادث سيارة ديانا المميت بنفق في باريس في عام 1997 كان “ضربة” قاتلة أمر بها الأمير فيليب ومصممة لتبدو وكأنها حادث. فيصوّر والد تشارلز على أنه رجل مافيا عازم على التخلص من زوجة ابنه الهشة.

علّق كاتب السير الملكية، هوغو فيكرزلا، على هذا المشهد في مقال نشره في موقع صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، كاتبًا: “لا شك أن المنتجين شعروا أن حقيقة علاقة الأمير فيليب الطيبة بديانا كانت أقل إثارة للاهتمام، إذ عمل كوسيط بينها وبين تشارلز، وكان دائمًا يراسل الأميرة خلال ذروة تأزم زواجها من ابنه، وهي بدورها كانت تناديه أبي”.

وأضاف: “ومن الواضح أنّ قرار إدراج هذا التحذير القاسي الوهمي تمامًا هو على الأرجح بهدف تشويق المشاهدين للموسم القادم”.

وتابع: “من المؤكد أن دوق إدنبرة، زوج الملكة الذي كرس حياته للواجب الملكي والذي هو الآن في عقده العاشر من العمر، يستحق أفضل من ذلك”.

وغرّد أحد المشاهدين على Twitter: “بعد مشاهدة The Crown، ليس لدي أدنى أشك أن موت ديانا كان مفتعلًا من قبل أحد أفراد العائلة المالكة. لقد قُتلت بالتأكيد”.

بعد تحقيق دام عقدًا من الزمان كان قد أطلقه محمد_الفايد إثر قضاء إبنه دودي مع أميرة القلوب، بيّن الحكم في عام 2008 بأنّ لا توجد أدلّة متوفّرة على أن الأمير فيليب هو من أمر بقتل الأميرة ديانا.

ويذكر أن الموسمين القادمين من المسلسل سيغطيان أحداث العائلة المالكة حتى عام 2002.