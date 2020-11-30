جورج كلوني يتحدث عن زواجه بأمل علم الدين: هكذا قررنا الانجاب

متابعة بتجـــــــــــرد: قيل الكثير عن علاقة جورج كلوني وأمل علم الدين، ولا تزال المعلومات المتصلة تجذب اهتمام المتابعين.

ونقل موقع “إي نيوز” الأميركي مقابلة جديدة لجورج كلوني، كشف خلالها كيف تقدم للزواج من أمل علم الدين، والحياة مع طفليهما التوأمين.

وكان جورج كلوني أحد أكثر الرجال العازبين جاذبية في العالم. واليوم، أصبح كلوني رب أسرة.

جلس الممثل مع مقدمة برنامج CBS Sunday Morning ، تريسي سميث، وشاركنا لماذا قرر هو وزوجته محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، التي تزوجها في عام 2014، بناء حياة مشتركة.

وأوضح كلوني، الذي يروّج حالياً لفيلمه الجديد من Netflix ، “ميدنايت سكاي” (Midnight Sky) الذي كتبه وأخرجه، أنّه “لا شك في أنّ أمل غيّرت مجرى حياتي بالكامل. لا شك في ذلك على الإطلاق. اختبرت معها للمرّة الأولى أنّ كلّ ما تفعله وكل ما يتعلق بها هو أكثر أهمية من أي شيء يخصني”.

وكشف أيضاً أنه لم يكن يخطط لعرض الزواج على أمل، وأنّ خلال هذه الخطوة المفاجئة انتهى به الأمر على ركبته لمدة 20 دقيقة في انتظار موافقتها. وأضاف نجم Michael Clayton ممازحاً: “أخيراً قلت لها، أنظري، سينكسر وركي”.

انتظر الزوجان ثلاث سنوات قبل أن ينجبا توأميهما، ألكساندر وإيلا، البالغَين من العمر 3 سنوات اليوم. ومع ذلك، قال كلوني لصحيفة Sunday Morning إن الأبوة لم تكن في الحسبان في البداية.

ويتذكر قائلاً: “لم نتحدث أبداً عن إنجاب الأطفال، ثم في أحد الأيام سألنا بعضنا، “ما رأيك؟ نذهب إلى الطبيب ونقوم بصورة الموجات فوق الصوتية”، وتكون النتيجة،”رزقتما بمولود ذكر!”، كان رد فعلي، “مولود ذكر، رائع!”، وحين عاودا الصورة، جاءت النتيجة “ومولود آخر هنا!”.

يقضي جورج كلوني الكثير من الوقت مؤخراً في منزل العائلة في لوس أنجلس، ويرجع ذلك جزئياً إلى جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ضاحكاً: “لقد مرّ كثير من الوقت منذ أن أنجزت آخر 15 حمولة من الغسيل في يوم واحد وقمت بمسح الأرضيات، وكل هذه الأبواب التي لطختها هنا. شعرت وكأنني أمي في عام 1964، لأنها أنجبت طفلين ولم يساعدها أحد”.