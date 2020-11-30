عرض "من يحرقن الليل" للسعودية سارة مسفر في "القاهرة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد المخرجة السعودية سارة مسفر للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير "من يحرقن الليل".

وتقام دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر/كانون الأول.



وتشارك المخرجة السعودية من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، كما أطلقت "سارة" البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية استعدادًا للمشاركة في المهرجان.

يتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين لاكتشاف أنفسهن وبعضهن البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهن قط.





الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، منتج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط، ديكور إيثار باعمر.

وسارة مسفر مخرجة سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والرقمي من جامعة عفت.

عملت على إنتاج أفلام قصيرة ومميزات محلية مختلفة شاركت في مهرجانات محلية ودولية.

فازت من إنتاجها القصير "Sadeya Left Sultan" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الفيلم السعودي عام (2019).

أخرجت سارة أول فيلم قصير لها بعنوان "الفتيات اللواتي حرقن الليل" كما شاركت ككاتبة ومخرجة في فيلم "الضبعة" في فيلم شامل مع مخرجات أخريات يدعمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



