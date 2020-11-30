أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 ينتفض وخبير يحذر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بعد سلسلة من التراجعات خلال الأيام الماضية.

وفقدت أسعار الذهب في مصر نحو 40 جنيها خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوى منذ مايو/آيار الماضي، حيث سجل المعدن النفيس أعلى سعر في 5 أغسطس/آب الماضي، عندما قفز جرام الذهب عيار 21 لنحو 920 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم خلال التعاملات المسائية وسجل نحو 884.5 جنيه مقارنة بنحو 882.25 خلال التعاملات الصباحية.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) نحو 774 جنيها مقارنة بنحو 772 جنيها في التعاملات الصباحية.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 663.5 جنيه مقارنة بنحو 661.75 جنيه خلال التعاملات الصباحية.

أما سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) فسجل نحو 6192 جنيها.

ويتوقع أن تعاود أسعار الذهب في مصر انخفاضها خلال الأيام المقبلة مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا بفعل نتائج واعدة للقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وهبطت أسعار الذهب عالميا اليوم الإثنين، لتمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات.

وحفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوعا باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، ليهبط 5.7% منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ونصح وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في مصر، بشراء الذهب في هذه الأيام.

وحذر في تصريحات لصحف محلية، من تذبذب أسعار الذهب في مصر حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2020، حتى تتضح الرؤية بشأن توزيع لقاحات كورونا، وقدرة العالم على كبح الجائحة.