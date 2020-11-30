شكرا لقرائتكم خبر عن إيما كورين تكشف التشابه بين تسريحة الأميرة ديانا وجورج مايكل فى The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل عدد من الصور للنجمة إيما كورين التي جسدت شخصية الأميرة ديانا في الموسم الرابع من مسلسل The Crown، حيث قارنت كورين بين تسريحة شعر الأميرة ديانا التي جسدتها وتسريحة شعر ملك البوب البريطاني جورج مايكل، بينما كشفت كورين عن العديد من صور كواليس تصوير المسلسل.

المسلسل حقق علي Netflix نجاحًا كبيرًا، وفى هذا السياق كشف تقرير جديد حسب ديلي ميل أن 29 مليون شخص قاموا بتسجيل الدخول إلى خدمة البث المباشر لمشاهدة أحدث المسلسل الدرامي للعائلة المالكة The Crown، وذلك في الأسبوع الأول من إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل الدراما الملكية The Crown، عن مجموعة صور جديدة لأبطال العمل الدرامي أثناء ظهورهم في العرض الأول للموسم الرابع الجديد بعد سلسلة من التأجيلات تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.

وظهر نجوم الموسم الرابع في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس، وهم على السجادة الحمراء من اجل حضور العرض الخاص الأول وللترويج للموسم الجديد.