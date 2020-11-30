شكرا لقرائتكم خبر عن نعومى واتس تكشف رغبتها فى التعاون مع صديقتها نيكول كيدمان بفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة العالمية نعومي واتس عن رغبتها في صناعة فيلم جديد إلى جانب صديقتها المقربة نيكول كيدمان التي تربطها علاقة صداقة قوية معها من أكثر من 3 عقود، ولم تستمتع الصديقتان بالتمثيل معا منذ عام 1991، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشاركت نعومي واتس صديقتها نيكول كيدمان في فيلم "Flirting" عام 1991، ومنذ ذلك الحين لم تشاركها في أعمال سينمائية أخرى، ولذلك تسعى نعومي واتس إلى تغيير هذا الأمر، بالتعاون مع صديقتها في فيلم جديد مستقبلا.



نعومي بصحبة صديقتها نيكول كيدمان

وقالت النجمة المولودة في أستراليا، اليوم الاثنين، إنها تشعر بأن العمل مع الأصدقاء يجعل تجربة التصوير أفضل، وذلك بعدما شاركت مؤخرا في فيلمها الأخير "Penguin Bloom" مع صديقين مقربين آخرين، وقد ألهمها ذلك لتكرار العملية مع نيكول البالغة من العمر 53 عامًا.

وعندما سُئلت الفنانة العالمية نعومي واتس عما إذا كانت ترغب في صنع فيلم مع نجمة "مولان روغ"، أجابت نعومي بحماس: "ألن يكون ذلك رائعًا؟"، مشيرة إلى تجربتها بالعمل مع الأصدقاء في فيلمها الأخير، قائلة: "Penguin Bloomشيء واحد مؤكد اختبرناه هو أنه يمكن للأصدقاء العمل معًا بشكل جيد للغاية ونحن جميعًا متجذرون لبعضنا البعض وكان ذلك رائعًا."



نعومي وتس مع نيكول كيدمان

وأشارت نعومي إلى صداقتها مع النجمة نيكول عندما حصلت على دور في فيلم Flirting عام 1991، وقالت في تصريحات صحفية سابقة في العام 2007: "لقد عرفنا بعضنا البعض بالفعل، لكن عندها نشأت صداقتنا".